Тихоокеанское
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14:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке автомобиль врезался в опору освещения

Во Владивостоке автомобиль врезался в опору освещения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водитель Toyota Levin врезался в фонарь во Владивостоке. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Медики госпитализировали рулевого, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Телеграм-канал «АВТОГАРАНТ».

В районе ул. Катерная водитель Toyota Levin не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения. Рулевого госпитализировали медики. Автомобиль серьезно поврежден.

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