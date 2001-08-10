Тихоокеанское
информационное агентство
27 Августа 2024
Сейчас 04:59
91,77|102,49|66,91
Предпринимателей Южно-Сахалинска приглашают на семинар по вопросам трудовых отношений
12:09, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине введен карантинный фитосанитарный режим

На Сахалине введен карантинный фитосанитарный режим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приказом Приморского межрегионального управления Россельхознадзора от 22 августа 2024 года на территории Сахалинской области установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту – золотистая картофельная нематода.   

Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны составляет 70 га. Она установлена на земельном участке сельскохозяйственного назначения в селе Троицкое Анивского городского округа Сахалинской области и прилегающих к нему подкарантинных объектах, в том числе на приусадебных участках.

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора разработана программа по локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?