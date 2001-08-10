Тихоокеанское
информационное агентство
27 Августа 2024
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10:57, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Благовещенске подростки на электросамокате сбили беременную женщину

В Благовещенске подростки на электросамокате сбили беременную женщину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о травмировании беременной амурчанки в результате наезда электросамоката, сообщает ИА "Порт Амур".

Случай произошел 23 августа. Двое подростков в Благовещенске ехали через дорогу на красный сигнал светофора и на тротуаре сбили женщину на восьмом месяце беременности. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Амурской области организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Амурской области Станиславу Белянскому возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК РФ.

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