Тихоокеанское
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09:09, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сгорел автомобиль

В Южно-Сахалинске сгорел автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске пожарные потушили возгорание автомобиля. 25 августа в 15:09 по местному времени в пожарно-спасательный гарнизон Южно-Сахалинска поступило сообщение о возгорании транспортного средства в районе дома № 24 на улице Сергеева, сообщает astv.ru.

 Пожарный расчёт прибыл на место через девять минут. К моменту прибытия пожарных автомобиль горел на площади четырёх квадратных метров.

В 15:20 возгорание удалось локализовать, а в 15:36 полностью ликвидировать. В тушении огня участвовали четыре человека и одна единица техники от Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

 Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

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