В Южно-Сахалинске сгорел автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске пожарные потушили возгорание автомобиля. 25 августа в 15:09 по местному времени в пожарно-спасательный гарнизон Южно-Сахалинска поступило сообщение о возгорании транспортного средства в районе дома № 24 на улице Сергеева, сообщает astv.ru.

Пожарный расчёт прибыл на место через девять минут. К моменту прибытия пожарных автомобиль горел на площади четырёх квадратных метров.

В 15:20 возгорание удалось локализовать, а в 15:36 полностью ликвидировать. В тушении огня участвовали четыре человека и одна единица техники от Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.