Тихоокеанское
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11:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тымовские пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки

Тымовские пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 августа в 03.15 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Красная Тымь, на улице Краснотымовская.

Пожарные прибыли на место в 03.30. К этому моменту открытым пламенем горела хозяйственная постройка на ферме. Площадь пожара составила 32 квадратных метра.

Пожар локализовали в 03.35, а в 04.13 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Пресс- служба ОКУ «ПСС Сахалинской области»

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