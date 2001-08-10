Завершено расследование двух уголовных дел по обвинению жителей Макарова в совершении ряда преступлений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование двух уголовных дел по обвинению жителей области в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
По инициативе органов следствия уголовное дело было передано для дальнейшего расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, в связи с повышенным общественным резонансом.
По версии следствия, в январе 2024 года во дворе одного из домов по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Макарове между двумя группами мужчин из-за малозначительного повода произошел словесный конфликт. В ходе выяснения отношений мужчины не предпринимая мер к урегулированию ссоры мирным путем, применяя огнестрельное оружие, причинили друг другу телесные повреждения, в том числе пулевые ранения. При этом они грубо нарушили общественный порядок и спокойствие местных жителей вблизи дошкольного образовательного учреждения и жилых домов.
Кроме того, во время совершения хулиганских действий один из обвиняемых открыто похитил имущество, принадлежащее другому участнику конфликта. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 161 УК РФ.
По результатам расследования к уголовной ответственности по двум уголовным делам привлечены четыре человека, в отношении них избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы.
Следователями и следователями-криминалистами проведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий, ряд судебных экспертиз, по результатам которых собрана достаточная доказательственная база.
Расследование уголовных дел завершено, прокурором утверждены обвинительные заключения, материалы направлены в Макаровский районный суд для рассмотрения по существу.
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