На сахалине сотрудники Росгвардии изъяли 13 единиц оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках контроля оборота оружия за прошедшую неделю на территории области сотрудники регионального Управления Росгвардии проверили 76 мест хранения оружия гражданами и 7 объектов юридических лиц. У восьми владельцев гражданского оружия выявили нарушения. Виновных лиц привлекли к административной ответственности и изъяли семь охотничьих ружей. В Южно-Курильске один из местных жителей, являясь владельцем оружия, осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Обстоятельства исключают возможность хранения и ношения оружия, в связи, с чем росгвардейцы изъяли у него три охотничьих ружья и аннулировали разрешения на его хранение и ношение. Еще один владелец лишён права хранения и ношения оружия в Невельске. Поводом аннулирования разрешений и изъятия охотничьего нарезного, гладкоствольного и оружия ограниченного поражения послужило отсутствие медицинского освидетельствования. Принятые меры направлены на защиту жизни и здоровья граждан, собственности и обеспечение общественной безопасности.

Сотрудники ведомства в ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности приняли 150 заявлений и оказали 142 госуслуги.

В регионе продолжаются мероприятия по передаче принадлежащего гражданам оружия в зону проведения специальной военной операции. За прошедшую неделю в Южно-Сахалинске владельцы сдали 18 единиц длинноствольного огнестрельного оружия, в Охе – 3. Оружие, после оформления необходимых документов передано в воинские подразделения Министерства обороны Российской Федерации.

Напоминаем владельцам оружия о необходимости прохождения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием не реже одного раза в пять лет.