Вода уходит, ресурсы есть: ликвидация последствий циклона в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели работают круглосуточно, без выходных, чтобы максимально оперативно помочь жителям. Циклон ушел, угрозы подтоплений нет. Ход ликвидации последствий стихии - на особом контроле мэра города Сергея Надсадина.

- Всего поступило около 60 обращений граждан, все были отработаны поадресно. В четырех домах зафиксированы потопления. На 7.00 понедельника, 5 августа, вода в небольшом количестве остается в двух домах. Оказывается необходимая помощь, идет спад воды как на реках, так и в частных домовладениях. Каждый адрес на контроле. Сил и средств для реагирования у нас достаточно, - комментирует заместитель директора управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска Дмитрий Солонин.

В целом, во время циклона большие реки - Сусуя, Владимировка - оставались в своих руслах, тем не менее, на некоторых участках низменности вода выходила на пойму, что сказывалось на частной жилой застройке. В связи с этим Южно-Сахалинское звено территориальной подсистемы РСЧС было переведено в режим повышенной готовности. Администрация своевременно оповестила население, руководителей учреждений, специалисты контролировали обстановку и вели постоянный мониторинг.

- По каждой заявке спасатели своевременно отправлялись на адрес, если необходимо, производили откачку воды. Обязательно оценивали обстановку и угрозу подтопления. Сейчас заявок уже меньше, но отрабатываем те же адреса, которые были в период прохождения циклона - где-то необходимо еще раз проехать, уточнить, все ли в порядке, как уходит с участка воды, какие мероприятия необходимо провести, чтобы ситуация не повторилась, - сообщил старший оперативный дежурный ЕДДС Южно-Сахалинска Алексей Соколовский.

Напоминаем, в случае возникновения угрозы подтопления необходимо звонить по единому номеру 112.