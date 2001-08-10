Ночью в Приморье произошла огнестрельная погоня: за рулем был подросток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Дальнегорске сотрудники ДПС ночью во время патрулирования заметили автомобиль Toyota Camry, который виляя по дороге, привлек их внимание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал требование и, увеличив скорость, попытался скрыться. Экипаж включил проблесковые маячки и сирену, начав преследование. В ходе погони нарушитель выехал на трассу, ведущую к селу Рудная Пристань.
Поскольку водитель продолжал создавать аварийные ситуации и не реагировал на требования остановиться, полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь по колесам автомобиля.
В районе села Сержантово, находящегося в 27 километрах от Дальнегорска, преследуемый автомобиль был заблокирован. В результате выяснилось, что за рулем находился 17-летний подросток. В машине также находились мать несовершеннолетнего, её сожитель – владелец автомобиля, а также их знакомая с 6-летней дочерью.
Юный водитель объяснил, что сел за руль по просьбе владельца машины, который был в состоянии алкогольного опьянения.
По факту происшествия сотрудниками полиции было составлено несколько административных протоколов в отношении подростка по шести статьям, включая невыполнение требований об остановке и нарушения правил перевозки пассажиров.
Владельцу автомобиля предъявлены административные обвинения по двум статьям, в том числе за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права.
В ближайшее время полиция оценит действия пассажирок автомобиля, которые своим безответственным поведением подвергли опасности жизни и здоровью своих детей.
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