Житель Благовещенска пытался ограбить аптеку с игрушечным пистолетом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске по горячим следам задержан мужчина, угрожавший фармацевту игрушечным пистолетом. Резонансный случай произошел 28 июля. Злоумышленнику - 37 лет. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, уклонение от уплаты алиментов и незаконное приобретение, хранение наркотических средств, пишет ИА "Порт Амур".
- В дежурную часть полиции Благовещенска поступило сообщение от женщины, которая сообщила стражам правопорядка, что в помещение аптеки зашел неизвестный мужчина, и угрожая пистолетом хотел завладеть лекарственным препаратом. Не получив желаемого, мужчина скрылся в неизвестном направлении, - прокомментировали в УМВД России по Амурской области.
Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Благовещенца задержали недалеко от места преступления.
- При допросе задержанный пояснил, что пистолет был игрушкой, его он нашел на детской площадке, а после нападения на аптеку выбросил, - добавили в пресс-службе амурской полиции.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В УМВД также добавили, что амурчанин был пьян. В отношении него полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
- Я не помню, где-то нашел пистолетик, на детской площадке, наверное. Шел мимо, в магазин хотел зайти, и засвистела голова, ничего не помню, поприкалываться, наверное, решил, не знаю, - рассказал о своем поступке амурчанин.
Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.
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