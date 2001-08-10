Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июля 2024
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На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,6
09:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,6

На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,6

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Землетрясение зафиксировали на севере Сахалина. Подземный толчок произошёл в Охинском районе в 17:46 29 июля. Магнитуда составила 3,6, пишет astv.ru, ссылаясь на сайт eqalert.ru.

Землетрясение зарегистрировали в координатах 53.3 северной широты и 142.6 восточной долготы. Эпицентр располагался в 24 километрах от села Тунгор. Глубина - 10 км.

Информации об ощущаемости сейсмособытия пока не поступало.

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