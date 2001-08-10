Тихоокеанское
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16:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В селе Онор горело нежилое здание

В селе Онор горело нежилое здание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 июля в 01.31 в диспетчерскую Смирныховского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Онор, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области».

Пожарные прибыли на место в 01.32. К этому моменту открытым пламенем горело нежилое, неэксплуатируемое здание на площади 130 квадратных метров.

Пожар локализовали в 02.10, а в 08.30 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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