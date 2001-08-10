На Камчатке прохожий выломал дверь горящей квартиры и спас хозяина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В столице Камчатского края вечером 26 июля произошёл пожар на улице на улице Петра Ильичёва. Загорелась двухкомнатная квартира, сообщает краевое ГУ МЧС, сообщает ИА "Кам 24".

Один из свидетелей происшествия бросился на помощь.

"По разговорам людей на улице я понял, что в одной из квартир находится человек, которому нужна помощь. Спросил, почему его никто не вытаскивает. Мне ответили, что там сейфовая дверь и вскрыть её невозможно. Но я решил все-таки попробовать", – рассказал Табрик Гусейнага оглы Ахмедов.

Мужчина взял лом в ближайшем магазине и выломал дверь. Из квартиры он вытащил бессознательного мужчину и стал оказывать ему первую помощь. В это время прибыли пожарные.

"Я увидел, что на улице лежит человек в бессознательном состоянии, над ним склонился прохожий. Подбежав, я стал делать искусственную вентиляцию легких, откачивал мужчину минут 12. К счастью, он задышал", – рассказал командир отделения второй пожарно-спасательной части МЧС России Кирилл Петков.

Пострадавшего передали бригаде "скорой помощи". В одной из квартир на втором этаже спасатели нашли двух женщин с грудным ребёнком. С помощью спасустройства их эвакуировали их на улицу.

Пожар потушили в течение часа. Причина возгорания выясняется.