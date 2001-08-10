В Макаровском районе сгорел автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 июля в 15.38 в диспетчерскую Макаровского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на автодороге Южно-Сахалинск – Оха, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Пожарные прибыли на место в 08.40. К этому моменту на съезде в 20 метрах от магистрали открытым пламенем горел легковой автомобиль, на площади 6 квадратных метров. Хозяина автомобиля на месте не оказалось.

Пожар локализовали в 16.00, а в 16.15 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 2 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.