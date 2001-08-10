Шесть ружей изъяли росгвардейцы у сахалинцев за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники регионального Управления Росгвардии в минувшую неделю проверили 28 мест хранения оружия граждан и 2 объекта юридических лиц. Выявили пять нарушений, одно из которых допущено должностным лицом подконтрольной организации. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Из оборота правоохранители изъяли шесть единиц гражданского огнестрельного охотничьего оружия и аннулировали одно разрешение на его хранение и ношение. Принятые меры направлены на повышение безопасности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

В ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности сотрудники ведомства приняли 145 заявлений и оказали 135 госуслуг.

Сахалинцы продолжают активно участвовать в мероприятии по добровольной сдаче охотничьего оружия для участников специальной военной операции. За прошедшую неделю через Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Сахалинской области в воинские подразделения Министерства обороны Российской Федерации передано 10 длинноствольных гладкоствольных ружей.

Владельцам оружия напоминаем об ответственности нарушения сроков продления разрешений на хранение и ношение оружия.