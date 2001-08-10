Житель Приморья едва не погиб из-за нападения шершней
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Фокино Приморского края врачи спасли мужчину, который подвергся массовой атаке шершней, передает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУЗ "МСЧ №100" ФМБА России.
Сообщается, что мужчина пошел работать в гараж, зная, что там находится гнездо шершней. Но недооценив угрозу мужчина все же зашел в помещение, где и подвергся атаке разъяренных насекомых, что привело к развитию сильнейшей аллергической реакции.
Уже в отделении пациент был в крайне тяжелом состоянии, обильно потел и его сильно рвало. Но опытный фельдшер Анна Клюева не растерялась и начала оказывать мужчине медицинскую помощь – поставила капельницу и ввела лекарства, тем самым, стабилизировав состояние человека. После этого мужчину оперативно доставили в стационар, где его уже окончательно поставили на ноги.
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