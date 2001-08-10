Утверждены обвинительные заключения в отношении 10 жителей Долинска, участвовавших в массовой драке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой области утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 10 лиц, которые участвовали в массовой драке на территории г. Долинска, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
В ходе расследования трех уголовных дел первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области, установлено, что 22.07.2023 группа лиц с одной стороны ввиду произошедшего конфликта с несколькими лицами с другой стороны, находясь на территории автомобильной парковки одного из супермаркетов г. Долинска, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, с использованием оружия и предметов, используемых в качестве оружия, причинили им ряд телесных повреждений и повредили принадлежащий им автомобиль.
После произошедших событий, лица, которым был причинен вред и ущерб, связались со своими друзьями. В этот же день, прибывшие со стороны потерпевших граждане, находясь в районе ул. Вилкова г. Долинска, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, используя предметы в качестве оружия, причинили телесные повреждения одному из лиц, участвовавшему в первом конфликте, а также повредили его автомобиль.
Во время происходящих событий одним из прибывших лиц, находящимся за управлением автомобиля, была предпринята попытка наезда на двух лиц, которые успели увернуться, отбежав в сторону. Действия водителя автомобиля квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).
Действия остальных 9 обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, совершенное с применением оружия, предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц), а также по иным составам преступлений в зависимости от выполняемых ими действий (ч. 2 ст. 167 УК РФ и п.п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).
В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Долинский городской суд для рассмотрения по существу.
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