На Сахалине фермер подделал документы и незаконно получил из бюджета почти 300 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями ОМВД России по Смирныховскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных в рамках государственной целевой программы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции

Как было установлено, в ходе расследования уголовного дела, 50-ти летний глава крестьянско-фермерского хозяйства с 2017 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

В апреле 2020 года между ним и профильным министерством заключено соглашение о предоставлении ему как индивидуальному предпринимателю субсидии из областного бюджета Сахалинской области в рамках реализации государственной программы "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Согласно условий соглашения индивидуальный предприниматель должен понести затраты на содержание коров молочных пород и свиней, а министерство возместить понесенные индивидуальным предпринимателем затраты в пределах лимитов, выделяемых в рамках реализации указанной программы.

Действуя из корыстных побуждений, в период с апреля по август 2020 года предприниматель изготовил на компьютере при помощи графических редакторов фиктивные документы (товарные накладные, счета-фактуры), о якобы приобретенных у других фермеров комбикормах для крупного рогатого скота и предоставил их в профильное министерство, с целью возмещения понесенных затрат в сумме 286 400 рублей.

Данная сумма была перечислена на счет предпринимателя. Таким образом, гражданин путем обмана похитил бюджетные денежные средства, принадлежащие Министерству и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ущерб в крупном размере.

Уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу.