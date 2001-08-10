На Сахалине фермер подделал документы и незаконно получил из бюджета почти 300 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователями ОМВД России по Смирныховскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных в рамках государственной целевой программы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции
Как было установлено, в ходе расследования уголовного дела, 50-ти летний глава крестьянско-фермерского хозяйства с 2017 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.
В апреле 2020 года между ним и профильным министерством заключено соглашение о предоставлении ему как индивидуальному предпринимателю субсидии из областного бюджета Сахалинской области в рамках реализации государственной программы "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
Согласно условий соглашения индивидуальный предприниматель должен понести затраты на содержание коров молочных пород и свиней, а министерство возместить понесенные индивидуальным предпринимателем затраты в пределах лимитов, выделяемых в рамках реализации указанной программы.
Действуя из корыстных побуждений, в период с апреля по август 2020 года предприниматель изготовил на компьютере при помощи графических редакторов фиктивные документы (товарные накладные, счета-фактуры), о якобы приобретенных у других фермеров комбикормах для крупного рогатого скота и предоставил их в профильное министерство, с целью возмещения понесенных затрат в сумме 286 400 рублей.
Данная сумма была перечислена на счет предпринимателя. Таким образом, гражданин путем обмана похитил бюджетные денежные средства, принадлежащие Министерству и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ущерб в крупном размере.
Уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня На Сахалине МТС открыла предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro для съемки портретов профессионального качества
10:21 Сегодня Новую партию техники отправили бойцам в зону СВО с Сахалина
10:19 Сегодня Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
- 10:49 Сегодня Электрическая таль: что это такое и для чего она предназначена?
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
16:12 17 Июля На Сахалине двух человек лишили российского гражданства за незаконный оборот наркотиков
15:11 19 Июля На Сахалине ожидается сильный дождь
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
Выбор редакции
- 15:27 Сегодня В Южно-Сахалинске в "Городе художников" открылась выставка Валентины Жуковой
- 12:18 Сегодня На Сахалине стали известны сильнейшие дрифтёры "Крыльев Сахалина"
- 12:45 22 Июля Южносахалинцев приглашают на Х фестиваль авторской песни "АПОстров"
- 12:23 19 Июля У пассажиров аэровокзала "Южно-Сахалинск" появилась возможность приобрести в терминале блюда японской кухни
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?