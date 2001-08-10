В Южно-Сахалинске стартовала приемка школ к новому учебному году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Для этой процедуры в областном центре сформирована межведомственная комиссия, которая будет оценивать соответствие помещений образовательных учреждений необходимым требованиям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В состав комиссии входят представители городского департамента образования, управлений ФСБ, МВД, Росгвардии. Ежедневно специалисты осматривают учреждения. На особом контроле находятся вопросы безопасности детей, защищенности зданий.
- В процессе оценки готовности к новому учебному году, конечно, оценивается санитарное состояние помещений, пищеблока, медицинских кабинетов. Также обращаем внимание на соблюдение правил пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, - отметил заместитель директора департамента образования Леонид Тамонов.
Сегодня межведомственная комиссия работает в школах №6 и №26. Как рассказала директор школы №6 Наталья Бровкина, подготовка к новому учебному году в общеобразовательном учреждении начали еще в феврале. В рамках проекта «Молодежный бюджет» проведен капитальный ремонт и закуплено новое оборудование для кабинета технологии. Кроме того, в других кабинетах проведен текущий и косметический ремонт, частично заменено оборудование.
Сегодня вместе с межведомственной комиссией готовность школы №6 проверяла депутат Городской Думы г. Южно-Сахалинска Мария Ульянова.
- В целом, сложилось очень хорошее впечатление от той работы, которую провел в период каникул коллектив школы. Думаю, всем ребятам, пришедшим 1 сентября, будет приятно находиться в светлых и обновленных кабинетах. И как мама троих сыновей я очень рада тому, что сегодня наш губернатор ориентирован на поддержку и создание лучших условий для наших детей. От финансирования ремонтов школ и детских садов до создания в нашем городе университета мирового уровня, который благодаря огромному влиянию Валерия Лимаренко на федеральном уровне уже вовсю строится, - отметила Мария Ульянова.
Подчеркнем, что в ходе приемки в областном центре будут проверены 32 школы и один объект дополнительного образования. Мероприятия по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году завершатся 15 августа.
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