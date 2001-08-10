Сахалинец угнал иномарку, покатался и разобрал ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске мужчина угнал автомобиль у 18-летнего парня, а после разобрал его на части. Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей, сообщает astv.ru, ссылаясь на УМВД России по Сахалинской области.

Молодой человек написал заявление в полицию о краже имущества из машины. Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого. Им оказался местный житель.

Выяснилось, что мужчина с приятелем ночью угнали авто, чтобы покататься. После подозреваемый решил украсть автозапчасти, чтобы установить их на свою машину. Полицейские вовремя изъяли имущество и передали его владельцу.

Уголовное дело возбудили по п. "а" ч.2 ст. 158 УК РФ. С подозреваемого взяла подписка о невыезде.