На Камчатке пенсионерке, пострадавшей от мошенников, вернут часть денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатской пенсионерке, потерявшей больше 800 тысяч рублей после разговоров с телефонными мошенниками, вернут деньги. Правоохранителям удалось найти дропперов, которые получили чужие средства, - сообщает ТК "41 Регион".

В прокуратуре Камчатского края рассказали, что 72-летняя женщина по указанию злоумышленника, представившимся ей сотрудником банка, перевела более 800 тысяч рублей на «безопасные» счета.

Одним из получателей была жительница Ставропольского края, выполнявшая функцию дроппера. Это человек, который предоставляет свои личные данные мошенникам для открытия счетов, либо банковские карты для дальнейшего вывода денежных средств.

Минераловодский городской суд удовлетворил иск прокурора Мильковского района о взыскании в пользу пенсионерки денег, полученных в результате мошенничества.

«Учитывая отсутствие правовых оснований получения ею денежных средств от потерпевшей, прокуратура направила в суд иск о взыскании с неё в пользу пенсионерки 500 тысяч рублей», – сообщили в прокуратуре.

Второго получателя тоже установили. Его гражданское дело рассматривается в Республике Дагестан.