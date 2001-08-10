Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2024
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16:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка фиктивно прописала у себя пятерых иностранцев

Сахалинка фиктивно прописала у себя пятерых иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев. Установлено, что в период с ноября 2023 года по март 2024 года гражданка 1977 года рождения фиктивно поставила на учет 5 иностранных граждан в доме по переулку Ангарский в Южно-Сахалинске, который находится в ее собственности. Полицейские выяснили, что иностранцы по указанному адресу никогда не проживали, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В действиях фигурантки усмотрены признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

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