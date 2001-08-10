Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июля 2024
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13:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца с сетью, лодкой и 40 хвостами горбуши задержали на Найбе

Сахалинца с сетью, лодкой и 40 хвостами горбуши задержали на Найбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспектору СКТУ совместно с полицейскими задержали на реке Найба подозреваемого в браконьерстве мужчину. При нём была сеть, лодка и 40 хвостов горбуши, пишет astv.ru.

 В СКТУ сообщили, что случай произошёл 18 июля в Долинском районе. В действиях островитянина усмотрели признаки преступления по ст. 256 УК РФ. Материалы административного дела передали в местный отдел полиции.

Общий ущерб составил 76 880 рублей.

 Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства или вам известны факты браконьерства, обращайтесь по телефону горячей линии рыбоохраны Сахалино-Курильского ТУ Росрыболовства: +7 (4242) 23-52-81 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

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