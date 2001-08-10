Более тысячи тонн вторсырья собрали сахалинцы за первую половину 2024 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 6 месяцев текущего года жители Сахалинской области отсортировали 1092 тонн пластика, картона и металла. Стоит отметить, что объем направляемого на переработку раздельно собранного пластика ежегодно растет. Работа по раздельному накоплению отходов ведется в рамках национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и доказала свою эффективность и востребованность у островитян, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

- Программа раздельного накопления отходов действует уже четвертый год, и результаты ее реализации говорят, что с каждым годом всё больше жителей региона присоединяются к программе. Министерство в свою очередь ведет работы по созданию инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории островного региона, что позволит достичь поставленных Президентом РФ целей по «Экологическому благополучию» на территории Сахалинской области, — рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталья Куприна.

По данным ежемесячного мониторинга с начала 2024 года в островном регионе по раздельному сбору отходов лидируют Анива и Поронайск. В этих населенных пунктах собрано 56 и 50 тонн соответственно. Невельск снизил планку в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и уступает всем муниципальным образованиям. Показатели в Южно-Сахалинске выросли на 180 тонн и уже составили 794 тонны собранного вторсырья за прошедшие полгода.

Раздельно накопленные отходы из сетчатых контейнеров поступают на объекты обработки, где проходят повторную сортировку, а далее сырьё подготавливается для транспортировки на утилизирующие заводы в регионы страны, где получит новую жизнь. Однако, сортировать мусор нужно правильно. Недавно произошедший случай с наличием жидких масляных веществ в сетчатом контейнере забраковал полный мусоровоз вторсырья. И таких случаев немало.

- Конечно, для повсеместного введения системы раздельного сбора ТКО требуется время - и для создания необходимой инфраструктуры, и для изменения сложившегося поведения взрослого населения нашей страны. Но, главное, что этот процесс уже идет. Региональный оператор призывает тех, кто ещё не начал раздельно накапливать пластик, металл, стекло, начать правильно сортировать отходы, и благодарит всех, тех, кто уже активно включился в этот процесс, - отметил заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.

Напомним, в 2022 году все 15 районов Сахалина перешли на раздельный сбор отходов. В регионе установлено более 2500 специальных сетчатых контейнеров. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко продолжается масштабная работа по ликвидации стихийных свалок и переходу на утилизацию и переработку твердых коммунальных отходов.