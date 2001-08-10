У сахалинца изъяли наркотическое средство в крупном размере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Углегорскому городскому округу поступила оперативно значимая информация о том, что местный житель 1982 года рождения хранит у себя дома наркотическое средство, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе обследования его места проживания и хозяйственной постройки на территории частного дома сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли наркотикосодержащее растение рода каннабис (марихуана) и его части общей массой 281,6 грамм. Кроме того, было изъято гашишное масло массой 2,1 грамм. По словам мужчины, он выращивал растения для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.