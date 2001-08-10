Житель Камчатки купил несъедобную красную икру на 50 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском по подозрению в мошенничестве задержана 32-летняя ранее судимая женщина. Она обманула горожанина, пообещав продать ему красную икру, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на полицию Петропавловска-Камчатского.

Злоумышленница размещала в мессенджерах информацию о продаже морепродуктов. 44-летний житель Петропавловска-Камчатского увидел одно из таких объявлений и связался с продавщицей. Они встретились, женщина дала попробовать товар – свежую икру высокого качества. Покупатель перевёл деньги и получил икру, которая оказалась совершенно непригодной для употребления.

Мужчина потребовал вернуть ему деньги, но получить удалось всего 5 000 рублей. Причинённый ущерб составил почти 50 000 рублей.

Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 (мошенничество). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Пока она находится под подпиской о невыезде.