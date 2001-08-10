Тихоокеанское
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Массовое ДТП произошло в пригороде Владивостока

Массовое ДТП произошло в пригороде Владивостока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Надеждинском районе Приморья на трассе "п. Новый – Де Фриз – Седанка" столкнулись четыре автомобиля. Причиной массовой аварии стало несоблюдение безопасной дистанции и скоростного режима, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Участники ДТП – водители Nissan Teana, Toyota Lexus, Chevrolet Cruze и Toyota Dyna. Больше всего пострадал автомобиль Chevrolet, его пассажирка – 57-летняя женщина – доставлена в больницу с сотрясением мозга и переломами.

На данный момент машины с проезжей части убрали, движение происходит в штатном режиме.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей.

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