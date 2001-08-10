Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2024
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14:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке из окна девятого этажа выкинули щенка

Во Владивостоке из окна девятого этажа выкинули щенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неизвестный выбросил щенка из окна многоэтажки на Океанском проспекте во Владивостоке. Пролетев 9 этажей, малыш выжил, сообщает "Приморье 24", со ссылкой на Телеграм-канал otvprim_112.

Известно, что инцидент произошел 10 июля. Падение животного, вероятно, смягчили ветки и газон.

Очевидцы происшествия доставили щенка в ветеринарную клинику, где его внимательно осмотрели специалисты. Удалось обойтись без серьезных повреждений.

Четвероногому дали кличку «Сармат», теперь ему ищут новый дом.

Граждане надеются, что за нерадивого хозяина возьмется полиция.

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