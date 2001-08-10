Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2024
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16:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине возбуждены два уголовных дела за фиктивную постановку иностранцев на учет

На Сахалине возбуждены два уголовных дела за фиктивную постановку иностранцев на учет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено 2 уголовных дела о фиктивной постановке на учет иностранцев, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что не позднее конца мая 2024 года гражданин 1974 года рождения фиктивно поставил на учет 10 иностранных граждан в доме по улице Центральной села Троицкое, который находится в его собственности.

Другой фигурант, гражданин страны ближнего зарубежья 1990 года рождения, не позднее середины декабря 2023 фиктивно поставил четверых иностранных граждан на учет в своём доме по улице Южной села Троицкое.

Полицейские выяснили, что иностранцы по указанным адресам никогда не проживали.

В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

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