На Сахалине возбуждены два уголовных дела за фиктивную постановку иностранцев на учет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделением дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено 2 уголовных дела о фиктивной постановке на учет иностранцев, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что не позднее конца мая 2024 года гражданин 1974 года рождения фиктивно поставил на учет 10 иностранных граждан в доме по улице Центральной села Троицкое, который находится в его собственности.
Другой фигурант, гражданин страны ближнего зарубежья 1990 года рождения, не позднее середины декабря 2023 фиктивно поставил четверых иностранных граждан на учет в своём доме по улице Южной села Троицкое.
Полицейские выяснили, что иностранцы по указанным адресам никогда не проживали.
В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.
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