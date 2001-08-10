На Сахалине возбуждены два уголовных дела за фиктивную постановку иностранцев на учет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено 2 уголовных дела о фиктивной постановке на учет иностранцев, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что не позднее конца мая 2024 года гражданин 1974 года рождения фиктивно поставил на учет 10 иностранных граждан в доме по улице Центральной села Троицкое, который находится в его собственности.

Другой фигурант, гражданин страны ближнего зарубежья 1990 года рождения, не позднее середины декабря 2023 фиктивно поставил четверых иностранных граждан на учет в своём доме по улице Южной села Троицкое.

Полицейские выяснили, что иностранцы по указанным адресам никогда не проживали.

В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.