Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2024
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15:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец нашел в лесу коноплю и сделал из нее наркотик

Сахалинец нашел в лесу коноплю и сделал из нее наркотик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу «Ногликский» поступила оперативно значимая информация о том, что 46-летний местный житель хранит у себя дома наркотическое средство, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе обследования в пгт. Ноглики места его проживания сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли сверток и пластиковую бутылку с высушенными растениями, предположительно, рода «Конопля».

Экспертиза показала, что представленные на исследование изъятые вещества являются наркотическим средством каннабис (марихуана) и смеси табака, масса которого в высушенном виде составила 9,06 грамм, что образует значительный размер.

Фигурант признался, что осенью прошлого года в лесном массиве обнаружил дикорастущие растения, после чего сорвал их, принес домой, высушил и хранил найденное, употребляя путем курения.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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