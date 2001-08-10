На Сахалине возбуждено уголовное дело из-за аварии с пассажирским автобусом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия, с участием пассажирского автобуса, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
Сегодня утром ДТП произошло на Корсаковской трассе, есть пострадавшие.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям водителя, а также должностных лиц транспортной организации, ответственных за безопасность перевозки пассажиров на общественном транспорте.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:40 Сегодня Стала известна программа юбилейных "Крыльев Сахалина"
09:07 Сегодня На Сахалине откроется выставка к 225-летию Российско-Американской компании
09:02 Сегодня Житель Камчатки проболтался случайным знакомым о своей ориентации и был жестоко избит
09:10 Сегодня В Южно-Сахалинске открывает очередной сезон Чеховский сквер
09:10 4 Июля Вылов лососей на Камчатке в 4,5 раза меньше, чем два года назад
16:07 4 Июля На улицах Южно-Сахалинска появились семь современных сити-форматов
16:17 5 Июля Строительство объектов на горе Большевик в Южно-Сахалинске приостановлено
09:39 5 Июля Сахалинский бизнесмен-мошенник подарил себе торговый центр за 640 млн рублей
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 11:05 Сегодня В Южно-Сахалинске ведется уборка мусора с улиц и общественных пространств
- 11:12 Вчера Мэр Южно-Сахалинска встретился с ректором Белгородского технологического университета
- 11:09 9 Июля Сахалинцев приглашают окунуться в мир творчества и наследия Антона Чехова
- 12:29 8 Июля В Невельске открылась выставка "Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?