Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июля 2024
Сейчас 18:37
87,86|95,32|66,91
Большинство родителей в Южно-Сахалинске не знают паролей от телефонов своих детей-подростков
17:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине возбуждено уголовное дело из-за аварии с пассажирским автобусом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия, с участием пассажирского автобуса, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Сегодня утром ДТП произошло на Корсаковской трассе, есть пострадавшие.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям водителя, а также должностных лиц транспортной организации, ответственных за безопасность перевозки пассажиров на общественном транспорте.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?