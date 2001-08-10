На Сахалине возбуждено уголовное дело из-за аварии с пассажирским автобусом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия, с участием пассажирского автобуса, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Сегодня утром ДТП произошло на Корсаковской трассе, есть пострадавшие.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям водителя, а также должностных лиц транспортной организации, ответственных за безопасность перевозки пассажиров на общественном транспорте.