Задержан житель Луганска, воровавший деньги у сахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами УМВД России по Сахалинской области на территории Луганской Народной Республики пресечена преступная деятельность 21-летнего жителя Луганска, который подозревается в дистанционных кражах денежных средств с банковских счетов граждан, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Полицейскими установлено, что мужчина стал участником некоего криминального проекта, целью которого было похищение чужих денег. В одном из мессенджеров он прошёл специальное «обучение», после чего под руководством сообщников приступил к поиску потенциальных жертв.
Он находил в Интернете объявления, преимущественно жителей Сахалина, о продаже разного имущества. Затем, выдавая себя за покупателя, договаривался с продавцом о покупке, при этом убеждал его отправить товар транспортной компанией.
Если человек соглашался, злоумышленник сообщал ему, что уже оформил и оплатил доставку. Однако чтобы деньги поступили на счёт грузоперевозчика, продавец должен был ввести данные своей банковской карты на сайте транспортной компании, чтобы якобы подтвердить перевод.
Затем житель Луганска отправлял потерпевшим ссылки на поддельные сайты, которые ему предоставляли кураторы из проекта. Когда введённые в заблуждение граждане вводили реквизиты своих карт, с их счёта списывалась определённая сумма.
В некоторых случаях одних и тех же граждан задержанный обманывал дважды. Он сообщал им, что транспортная компания по ошибке списала у них деньги, и чтобы их вернуть, просил вновь ввести реквизиты карты. После этого со счетов потерпевших опять исчезали финансы.
Оперативниками установлена причастность мужчины к совершению в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года 29 преступлений в отношении жителей Сахалинской области. Сумма ущерба составила 425 тысяч рублей.
По версии полиции, часть похищенных денежных средств злоумышленник отправлял сообщникам, остальное тратил на собственные нужды.
В настоящее время жителю Луганска предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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