Инспектор ГАИ на Сахалине в суде добивался выплаты за сверхурочную работу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинский районный суд рассмотрел иск инспектора ГАИ, которому не доплатили за сверхурочную работу, а также дежурства ночью и в праздничные дни. С ОМВД взыскали всю сумму, сообщает astv.ru, ссылаясь на пресс-службу суда.

Для правоохранителя определили нормальную продолжительность служебного времени, но приказами ОМВД в определённые периоды его привлекали к работе дополнительно. В связи с чем сотрудник подал рапорт о выплате денежной компенсации, но средства не перечислили.

Иск удовлетворили. Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.