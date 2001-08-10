Тихоокеанское
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5 Июля 2024
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18:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Инспектор ГАИ на Сахалине в суде добивался выплаты за сверхурочную работу

Инспектор ГАИ на Сахалине в суде добивался выплаты за сверхурочную работу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинский районный суд рассмотрел иск инспектора ГАИ, которому не доплатили за сверхурочную работу, а также дежурства ночью и в праздничные дни. С ОМВД взыскали всю сумму, сообщает astv.ru, ссылаясь на пресс-службу суда.

Для правоохранителя определили нормальную продолжительность служебного времени, но приказами ОМВД в определённые периоды его привлекали к работе дополнительно. В связи с чем сотрудник подал рапорт о выплате денежной компенсации, но средства не перечислили.

Иск удовлетворили. Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

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