На Сахалине сотрудница бюджетного учреждения благодаря махинациям получила более 250 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летней местной жительницы в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего должностного положения, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Уголовные дела возбуждены по результатам материалов, представленных органами прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая, являясь сотрудником государственного бюджетного учреждения, используя свое служебное положение, в период с августа 2022 года по апрель 2023 года путем предоставления недостоверных сведений незаконно оформила и получила социальные выплаты на сумму более 250 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая добровольно возместила причиненный ущерб. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.