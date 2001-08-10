Тихоокеанское
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09:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине сотрудница бюджетного учреждения благодаря махинациям получила более 250 тысяч рублей

На Сахалине сотрудница бюджетного учреждения благодаря махинациям получила более 250 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летней местной жительницы в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего должностного положения, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Уголовные дела возбуждены по результатам материалов, представленных органами прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая, являясь сотрудником государственного бюджетного учреждения, используя свое служебное положение, в период с августа 2022 года по апрель 2023 года путем предоставления недостоверных сведений незаконно оформила и получила социальные выплаты на сумму более 250 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая добровольно возместила причиненный ущерб. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

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