В Приморье пятеро детей заразились опасным заболеванием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заведующая нефрологическим отделением КДКБ №1 Ольга Семешина рассказала про сезонный рост заболеваемости гемолитико-уремическим синдромом (ГУС) и его особую опасность для детей раннего возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава Приморья.

Нередко граждане путают ГУС с кишечной инфекцией: рвота, жидкий стул, тошнота и общая слабость. Однако, синдром стремительно ухудшает состояние ребенка, приводя к полному отказу почек.

«Гемолитико-уремический синдром – редкое системное, угрожающее жизни заболевание с неблагоприятным прогнозом. Является причиной развития острой почечной недостаточности у детей», – рассказала специалист.

Дети раннего возраста находятся в наибольшем риске, так как в домашних условиях определить точный диагноз и вылечить ребенка – невозможно.

За ближайшие два месяца в Краевую детскую больницу №1 поступили пятеро малышей с гемолитико-уремическим синдромом. Один из них скончался в первые же сутки от отека мозга. Второй ребенок сейчас находится в реанимации и подключен к аппарату «искусственная почка». Трое прошли сложное лечение и сейчас выписаны домой.

Специалисты призывают родителей тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать личную гигиену и термически обрабатывать мясо. Если хотя бы один день ребенок не ходит в туалет «по-маленькому» – это опасный симптом, при котором необходимо незамедлительно обратиться к врачу.