Сахалинка случайно прихватила пакет с кошельком знакомой, а когда поняла ошибку, решила оставить деньги себе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу «Долинский» установлена причастность ранее судимой жительницы села Быков к совершению кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, события происходили в 2022 году. Подозреваемая в компании своих коллег по работе, одной из которых являлась заявительница, отмечали 23 февраля. По окончанию праздника, присутствующие добирались по домам на автомобиле. Когда машина доехала до места жительства фигурантки, она вышла и прихватила с собой чужой пакет, думая, что это ее имущество. Только зайдя в подъезд дома, женщина заметила, что прихватила с собой чужие вещи. Однако, она решила не сообщать об этом коллегам. Вместо этого злоумышленница обыскала пакет и обнаружила в нем кошелек с документами своей коллеги, а также денежные средства в размере 30000 рублей.

Деньги подозреваемая забрала себе, а кошелек с документами выкинула возле своего дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.