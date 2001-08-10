Сахалинка случайно прихватила пакет с кошельком знакомой, а когда поняла ошибку, решила оставить деньги себе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу «Долинский» установлена причастность ранее судимой жительницы села Быков к совершению кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как выяснилось, события происходили в 2022 году. Подозреваемая в компании своих коллег по работе, одной из которых являлась заявительница, отмечали 23 февраля. По окончанию праздника, присутствующие добирались по домам на автомобиле. Когда машина доехала до места жительства фигурантки, она вышла и прихватила с собой чужой пакет, думая, что это ее имущество. Только зайдя в подъезд дома, женщина заметила, что прихватила с собой чужие вещи. Однако, она решила не сообщать об этом коллегам. Вместо этого злоумышленница обыскала пакет и обнаружила в нем кошелек с документами своей коллеги, а также денежные средства в размере 30000 рублей.
Деньги подозреваемая забрала себе, а кошелек с документами выкинула возле своего дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня К ДВ-медиасаммиту МТС запустила онлайн-гид по Сахалинской области
09:51 Сегодня Медработники на Сахалине и Курилах могут компенсировать до 45 тысяч рублей за ипотечные взносы и аренду жилья
09:46 Сегодня В программе сахалинского триатлона IronSakh появятся детские дисциплины и эстафеты
09:52 Сегодня Перекрытие участка проспекта Победы в Южно-Сахалинске продлено до 7 июля
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 11:35 Сегодня Представители ТОС Южно-Сахалинска презентовали проекты по благоустройству территорий
- 14:51 Вчера В Южно-Сахалинске открылась выставка "…Мудрая книга – помощник в семье"
- 16:55 1 Июля В аэровокзале "Южно-Сахалинск" открылась выставка "Нивхский алфавит: Живые страницы"
- 11:47 1 Июля Выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве" открылась в Благовещенске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?