Сахалинку обвиняют в фиктивной регистрации иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорским межрайонным следственным СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении жительницы пгт. Шахтерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, подозреваемая в апреле 2024 года, фиктивно зарегистрировала по месту пребывания в принадлежащем ей на праве собственности жилом помещении, расположенном в пгт. Шахтерск, двух граждан иностранного государства без намерения предоставить им указанное помещение для фактического проживания.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по результатам расследования будет принято процессуальное решение.