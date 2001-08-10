Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2024
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12:27, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Артеме Приморского края мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

В Артеме Приморского края мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Артеме задержан 19-летний иностранный гражданин. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Сообщение о преступлении поступило правоохранителям от местного жителя. Он рассказал, что на улице Лазо несовершеннолетняя просит оказать помощь. С ее слов, неизвестный нанес ей телесные повреждения и совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

Мигранта доставили в отдел полиции для разбирательства. Собранные материалы направлены в следственный комитет. Также полиция проводит проверку по факту незаконного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

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