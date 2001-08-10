Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2024
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12:19, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двое сахалинцев предстанут перед судом за незаконную добычу ценной рыбы семейства лососевых

Двое сахалинцев предстанут перед судом за незаконную добычу ценной рыбы семейства лососевых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознаватели ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» Сахалинской области завершили расследование уголовных дел по обвинению двоих местных жителей в незаконной добыче ценной рыбы семейства лососевых. Они нарушили правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Злоумышленников задержали 14 июня 2024 года на 73 километре автодороги Смирных – Пильво сотрудники Госавтоинспекции в рамках сезонной операции «Путина-2024», направленной на пресечение в регионе фактов браконьерства. Во время осмотра багажника полицейскими были найдены контейнеры с 35 симами.

По версии следствия, сахалинцы рыбачили на берегу реки Пильво в Смирныховском районе, несмотря на то, что ловля биоресурсов на этой территории без лицензии запрещена с конца весны до середины лета. В этот период там проходит миграционный путь к местам нереста рыбы.

Установлено, что своими противоправными действиями обвиняемые причинили ущерб на сумму почти 180 тысяч рублей.

В настоящее время уголовные дела по п. «в» ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

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