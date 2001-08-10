На Сахалине задержаны браконьеры, выловившие из озера Буссе почти четыре тысячи трепангов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в акватории лагуны Буссе Корсаковского района пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые с использованием маломерного плавательного средства с подвесным руль-мотором и водолазного снаряжения осуществили незаконную добычу 3847 экземпляров трепанга дальневосточного. Документы, подтверждающие законность добычи ВБР, задержанные лица не представили, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Добытые биоресурсы исследованы специалистом – ихтиологом, который подтвердил, что водные биологические ресурсы находятся в жизнеспособном состоянии. 3847 экземпляров трепанга дальневосточного, выпущены в естественную среду обитания.

Орудия незаконного промысла, а также автомобиль который использовался для перевозки водных биологических ресурсов изъяты.

Сумма предотвращённого ущерба водным биологическим ресурсам составила более пяти миллионов рублей.

В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение.