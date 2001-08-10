Тихоокеанское
информационное агентство
3 Июля 2024
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09:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержаны браконьеры, выловившие из озера Буссе почти четыре тысячи трепангов

На Сахалине задержаны браконьеры, выловившие из озера Буссе почти четыре тысячи трепангов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области в акватории лагуны Буссе Корсаковского района пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые с использованием маломерного плавательного средства с подвесным руль-мотором и водолазного снаряжения осуществили незаконную добычу 3847 экземпляров трепанга дальневосточного. Документы, подтверждающие законность добычи ВБР, задержанные лица не представили, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Добытые биоресурсы исследованы специалистом – ихтиологом, который подтвердил, что водные биологические ресурсы находятся в жизнеспособном состоянии. 3847 экземпляров трепанга дальневосточного, выпущены в естественную среду обитания.

Орудия незаконного промысла, а также автомобиль который использовался для перевозки водных биологических ресурсов изъяты.

Сумма предотвращённого ущерба водным биологическим ресурсам составила более пяти миллионов рублей.

В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение.

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