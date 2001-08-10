В Амурской области за взятку задержан начальник отдела инспекции Гостехнадзора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тынде возбудили дело в отношении начальника местного отдела инспекции Гостехнадзора. Его подозревают в получении взятки, он был задержан, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на амурское следственное управление (СУ).

Также в Тынде задержали местную жительницу - ее подозревают в том, что она стала посредницей во взятке.

«По данным следствия, 28 июня 2024 года местная жительница, выступая в качестве посредника, получила от гражданина, действующего в условиях проводимого оперативно-разыскного мероприятия, взятку в размере 32,5 тысячи рублей, которую в тот же день передала начальнику местного отдела инспекции Гостехнадзора»‎, - сообщает СУ.

За эту сумму амурчанину должны были выдать удостоверение тракториста-машиниста - без соответствующего обучения и сдачи экзаменов.

Получателя взятки и посредницу задержали с поличным в результате «оперативно-разыскных мероприятий», проведенных амурским УФСБ.

Следователи отмечают, что подозреваемые заключены под стражу.