Сахалинец нашел чужие кредитки и пошел по магазинам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 19-летней местной жительницы о том, что днем ранее у неё похитили с банковского счета более 10 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как выяснилось, потерпевшая обронила свой картхолдер с банковскими картами в районе перекрёстка улицы Емельянова и проспекта Мира. В дальнейшем 54-летний мужчина нашел кредитки и обратил внимание, что они оснащены функцией бесконтактной оплаты. Тогда гражданин оплатил товары в различных магазинах за чужой счет. Правоохранители изъяли похищенные карты. Подозреваемый возместил потерпевшей ущерб в полном объеме.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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