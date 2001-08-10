Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2024
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11:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец взял у знакомой телефон "послушать музыку" и перевел себе с ее счета 100 тысяч рублей

Сахалинец взял у знакомой телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 июня в дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 34-летней местной жительнице о краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили 35-летнего подозреваемого.

Как выяснили правоохранители, фигурант и заявительница совместно проводили время, распивая алкогольные напитки. Мужчина попросил потерпевшую дать ему мобильный телефон для прослушивания музыки. Во время использования гаджета он обнаружил, что к устройству «привязана» банковская карта. Тогда в тайне от сахалинки через мобильное приложение перевел себе на счет 100 тысяч рублей. В дальнейшем денежные средства подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренногоп. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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