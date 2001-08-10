Сахалинец посадил не те растения в лесу и теперь его ждет суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Тымовскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В конце июня 2023 года фигурант высадил в лесу семена растений рода конопля для личного употребления и занимался их культивированием. К концу сентября 2023 года обвиняемый сорвал 25 кустов конопли, что образует крупный размер.

Своими умышленными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 231 УК РФ – незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Также обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ, а именно незаконное приобретение и хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере.