Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2024
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09:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине троих человек едва не унесло в море на лодке с отказавшим двигателем

На Сахалине троих человек едва не унесло в море на лодке с отказавшим двигателем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 июня в Оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области по системе 112 поступило сообщение о том, что в акватории Охотского моря в районе мыса Свободный в результате выхода из строя двигателя относит в открытое море маломерное судно, в котором находятся 3 человека.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись Специалисты МЧС России для обследования акватории на плавсредствах. Дополнительно на поиски был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

Благодаря слаженным действиям спасателей островного чрезвычайного ведомства и экипажа воздушного судна Ми-8 МЧС России люди были обнаружены в труднодоступной местности в районе маяка Тонин за мысом Свободный. Их подняли на борт вертолёта, в медицинской помощи не нуждаются.

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