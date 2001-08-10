Сотруднице "наркошопа" из Благовещенска грозит лишение свободы на 20 лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительница Благовещенска ответит в суде за "связь" с наркотиками. 30-летняя женщина занималась сбытом синтетической "дури". Ее обвиняют в совершении сразу десяти преступлений. Как сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на амурское УМВД, она может на 20 лет лишиться свободы.
Полицейские рассказывают, что женщина устроилась на работу в интернет-магазин, "специализирующийся" на торговле синтетическими наркотиками. Став участником организованной преступной группы, она выполняла функции курьера - перевозка "дури" в дальневосточном регионе. По указанию оператора магазина забирала из тайников, расположенных на территории населенных пунктов Приамурья, Еврейской автономии и Хабаровского края, запрещенные вещества, фасовала на мелкие партии и делала закладки в разных местах Благовещенска и Белогорска - для дальнейшего бесконтактного сбыта.
За каждое выполненное задание амурчанка получала до 800 рублей денежного вознаграждения, а иногда за "хорошую работу" поощрялась наркотиками, в том числе таблетками МДМА и гашишным маслом, отмечают полицейские.
Из незаконного оборота было изъято более двух килограммов синтетических наркотиков, примерная стоимость "дури" превышает 15 миллионов рублей.
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