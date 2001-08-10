Сотруднице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Благовещенска ответит в суде за "связь" с наркотиками. 30-летняя женщина занималась сбытом синтетической "дури". Ее обвиняют в совершении сразу десяти преступлений. Как сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на амурское УМВД, она может на 20 лет лишиться свободы.

Полицейские рассказывают, что женщина устроилась на работу в интернет-магазин, "специализирующийся" на торговле синтетическими наркотиками. Став участником организованной преступной группы, она выполняла функции курьера - перевозка "дури" в дальневосточном регионе. По указанию оператора магазина забирала из тайников, расположенных на территории населенных пунктов Приамурья, Еврейской автономии и Хабаровского края, запрещенные вещества, фасовала на мелкие партии и делала закладки в разных местах Благовещенска и Белогорска - для дальнейшего бесконтактного сбыта.

За каждое выполненное задание амурчанка получала до 800 рублей денежного вознаграждения, а иногда за "хорошую работу" поощрялась наркотиками, в том числе таблетками МДМА и гашишным маслом, отмечают полицейские.

Из незаконного оборота было изъято более двух килограммов синтетических наркотиков, примерная стоимость "дури" превышает 15 миллионов рублей.