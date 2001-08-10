В Приморье задержан мошенник "разводивший" сахалинцев на деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области пресечена преступная деятельность ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя Приморского края, подозреваемого в серии дистанционных краж денежных средств, с банковских счетов граждан, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант, с мая 2023 года по январь 2024 года звонил жителям Сахалинской области, представляясь сотрудником сотовой связи.
В дальнейшем подозреваемый сообщал потерпевшим, что им ошибочно была подключена платная услуга, из-за которой на протяжении длительного времени происходили списания денежных средств. Для возврата денег жителям Сахалина необходимо продиктовать номер своей банковской карты. После этого потерпевшим стали поступать смс-сообщения с кодами, которые они сообщали фигуранту.
Таким способом подозреваемый получал доступ к личным кабинетам потерпевших в мобильном приложении банка и похищал их денежные средства.
B результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что злоумышленник проживает на территории Приморского края.
Оперативники вылетели в командировку в город Артем, где фигурант был задержан.
В настоящий момент установлена его причастность к трём преступным эпизодам. Правоохранители располагают информацией о его возможной причастности еще не менее к 10 аналогичным преступлениям, многие из которых является латентными и совершены в отношении жителей других регионов. Подозреваемый этапирован в Южно-Сахалинск. Сумма ущерба составила около 50 тысяч.
Возбуждены уголовные дела.
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