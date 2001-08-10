В Приморье задержан мошенник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области пресечена преступная деятельность ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя Приморского края, подозреваемого в серии дистанционных краж денежных средств, с банковских счетов граждан, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант, с мая 2023 года по январь 2024 года звонил жителям Сахалинской области, представляясь сотрудником сотовой связи.

В дальнейшем подозреваемый сообщал потерпевшим, что им ошибочно была подключена платная услуга, из-за которой на протяжении длительного времени происходили списания денежных средств. Для возврата денег жителям Сахалина необходимо продиктовать номер своей банковской карты. После этого потерпевшим стали поступать смс-сообщения с кодами, которые они сообщали фигуранту.

Таким способом подозреваемый получал доступ к личным кабинетам потерпевших в мобильном приложении банка и похищал их денежные средства.

B результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что злоумышленник проживает на территории Приморского края.

Оперативники вылетели в командировку в город Артем, где фигурант был задержан.

В настоящий момент установлена его причастность к трём преступным эпизодам. Правоохранители располагают информацией о его возможной причастности еще не менее к 10 аналогичным преступлениям, многие из которых является латентными и совершены в отношении жителей других регионов. Подозреваемый этапирован в Южно-Сахалинск. Сумма ущерба составила около 50 тысяч.

Возбуждены уголовные дела.