Сахалинка четыре года переводила деньги мошеннице из Подмосковья за поездку в Таиланд, в которой так и не побывала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине следователи ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбудили в отношении 29-летней ранее судимой жительницы Московской области уголовное дело о мошенничестве при оказании туристических услуг, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Предварительно установлено, что ещё в 2019 году подозреваемая предложила сахалинке организовать ей туристическую поездку в Королевство Таиланд. Женщина согласилась и внесла часть суммы.

Вскоре выяснилось, что предложенные даты клиентке не подходят, поэтому было решено перенести отдых на другие числа. Однако тур вновь пришлось отложить из-за вспышки коронавирусной инфекции, при этом деньги за путешествие жительнице Сахалинской области возвращены не были.

Вместо этого турагент, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства, стала убеждать гражданку оплатить дополнительные услуги. При этом она сообщала ей ложную информацию о якобы забронированном туре.

Предварительно установлено, что за период с 2019 по 2023 год злоумышленница получила от потерпевшей полмиллиона рублей в качестве оплаты за туристическую поездку.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, продолжается. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.