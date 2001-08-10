Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2024
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16:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ревнивый сахалинец, не застав сожительницу дома, разбил стекла ее автомобиля

Ревнивый сахалинец, не застав сожительницу дома, разбил стекла ее автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по городскому округу «Долинский» возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Выяснилось, что вечером 25 мая подозреваемый, не дождавшись сожительницы дома, отправился её искать. В селе Покровка он заметил ее автомобиль, но поиски гражданки не увенчались успехом. Тогда из ревностных чувств и обиды фигурант нашел палку и с помощью неё разбил стекла на автомобиле сахалинки, после чего скрылся.

В результате транспортному средству причинены механические повреждения. Сумму ущерба составила 40 450 рублей. 

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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