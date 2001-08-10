Ревнивый сахалинец, не застав сожительницу дома, разбил стекла ее автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом дознания ОМВД России по городскому округу «Долинский» возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Выяснилось, что вечером 25 мая подозреваемый, не дождавшись сожительницы дома, отправился её искать. В селе Покровка он заметил ее автомобиль, но поиски гражданки не увенчались успехом. Тогда из ревностных чувств и обиды фигурант нашел палку и с помощью неё разбил стекла на автомобиле сахалинки, после чего скрылся.
В результате транспортному средству причинены механические повреждения. Сумму ущерба составила 40 450 рублей.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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