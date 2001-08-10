По факту гибели на Сахалине рабочего от электротравмы возбуждено уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Предварительно установлено, что 13.06.2024 24-летний работник МУП «Электросервис» с целью проведения аварийных работ, связанных с повреждением кабельной линии, направился к трансформаторной подстанции, расположенной по ул. Сахалинская, где получил термический ожог 2-3 степени, от которого впоследствии скончался.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, допустивших нарушение норм охраны труда, а также принято процессуальное решение.