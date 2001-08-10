По факту гибели на Сахалине рабочего от электротравмы возбуждено уголовное дело
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
Предварительно установлено, что 13.06.2024 24-летний работник МУП «Электросервис» с целью проведения аварийных работ, связанных с повреждением кабельной линии, направился к трансформаторной подстанции, расположенной по ул. Сахалинская, где получил термический ожог 2-3 степени, от которого впоследствии скончался.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, допустивших нарушение норм охраны труда, а также принято процессуальное решение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
15:43 21 Июня Сахалинцев приглашают сняться в клипе группы SAHALIN
12:44 20 Июня Акции "Свеча памяти" и "Минута молчания" пройдут в Сахалинской области
14:48 24 Июня Самый большой спорткомплекс в Александровске-Сахалинском сдадут в этом году
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
Выбор редакции
- 14:47 Вчера В Благовещенске откроется выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве"
- 10:00 Вчера Сахалинцев приглашают на "Летний Кубок по многоборью ГТО 2024"
- 11:48 25 Июня Залив Анива в 2025 году очистят от стоков
- 15:24 24 Июня Цветочный маяк и декоративная мельница украсили территорию лицея №2 в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?