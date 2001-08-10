Тихоокеанское
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27 Июня 2024
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14:58, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

По факту гибели на Сахалине рабочего от электротравмы возбуждено уголовное дело

По факту гибели на Сахалине рабочего от электротравмы возбуждено уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

Предварительно установлено, что 13.06.2024 24-летний работник  МУП «Электросервис» с целью проведения аварийных работ, связанных с повреждением кабельной линии, направился к трансформаторной подстанции, расположенной по ул. Сахалинская, где получил термический ожог 2-3 степени, от которого впоследствии скончался.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, допустивших нарушение норм охраны труда, а также принято процессуальное решение.

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